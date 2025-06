Real Madrid. Ce que rapporte le nouveau sponsoring de Louis Vuitton

Un contrat majeur pour le Real Madrid avec Louis Vuitton.

Les joueurs du Real Madrid ont troqué leur costume pour s’envoler aux Etats-Unis disputer la Coupe du monde des clubs. Jusqu’alors vêtus de Zegna, en sa qualité d’habilleur officiel de la Casa Blanca, ils portent désormais la marque de luxe française, Louis Vuitton, devenue un partenaire officiel en ce mois de juin.

L’association avec le club le plus titré du football est estimé à 7 millions d’euros annuels. Cette collaboration place la maison du groupe mère LVMH, parmi les accords de second rang les plus lucratifs du club madrilène, marquant une nette progression par rapport au précédent accord avec Zegna, limité à 4 millions d’euros.

Le géant du luxe LVMH devient partenaire officiel pour l’habillage protocolaire des équipes masculine et féminine de football, ainsi que de la section basket-ball. Cette diversification illustre la stratégie d’expansion de Louis Vuitton dans le marketing sportif haut de gamme.

Des Madrilènes « sapés comme jamais » !

Cette alliance s’inscrit dans une démarche plus large de positionnement socioculturel par le sport. Louis Vuitton avait déjà noué des partenariats prestigieux avec la FIFA, la NBA ou encore l’America’s Cup, concevant notamment les écrins des trophées de la Coupe du monde, du Grand Prix de Monaco et des Jeux olympiques de Paris 2024.

La collection exclusive, imaginée par l’équipe du directeur créatif Pharrell Williams, comprend des pièces de prêt-à-porter, chaussures et accessoires destinés aux déplacements internationaux des équipes madrilènes. La signature Louis Vuitton apparaît notamment sur les revers de veste et les poches arrière des pantalons.

Pour le Real Madrid, ce partenariat représente bien plus qu’un simple accord financier. L’association avec une marque de luxe de référence mondiale renforce l’image premium du club et s’inscrit dans sa stratégie de diversification des revenus au-delà des droits télévisuels et du merchandising traditionnel.