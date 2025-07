RC Strasbourg. Un nouveau sponsor majeur sur la tenue du RCSA

Un septième partenaire majeur pour le RC Strasbourg.

Le RC Strasbourg a officialisé l’arrivée d’Éléphant Bleu comme septième sponsor majeur du club pour les deux prochaines saisons. La marque centrée sur les stations de lavage automobile figurera sur les équipements de l’équipe première masculine dès cette saison.

L’entreprise strasbourgeoise, dont le siège social se situe à seulement seize kilomètres du Stade de la Meinau, rejoint ainsi les partenaires principaux du club alsacien. Cette collaboration unit deux entités aux couleurs communes, l’enseigne ayant adopté le bleu comme teinte principale.

L’association de deux marques alsaciennes fortes

« Au-delà de nos couleurs et de notre région, nous partageons une même ambition : faire rayonner notre identité, rassembler autour de nos valeurs et offrir la meilleure expérience possible à celles et ceux qui nous font confiance. Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique commune : celle de l’engagement, de la proximité et de la passion », note par communiqué Marc Keller, le président du Racing Club Strasbourg.

« Ce partenariat entre deux marques à rayonnement national, fières de leurs racines alsaciennes, incarne une vision partagée : celle d’une passion exigeante, qu’elle s’exprime sur les terrains de football ou dans l’univers automobile », poursuit le directeur général du groupe Hypromat, Jean-Christophe Rogez. Les deux partenaires sont deux marques fortes sur leur territoire et par-delà, en Hexagone, le RCSA est un club dominant du football français, tandis qu’Éléphant Bleu dit justifier d’un taux de notoriété de 90% sur le territoire national.