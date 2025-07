RC Strasbourg. Habib Diarra nouveau record, les 10 ventes les plus chères de l’histoire du RCSA

Nouveau record de cession de contrat explosé par le RC Strasbourg.

Le Racing Club Strasbourg perd un espoir de talent, mais il sort gagnant au plan strictement financier avec le transfert de Habib Diarra vers Sunderland AFC. L’opération à 31,5 millions d’euros pulvérise tous les records de ventes du club alsacien et elle prime au passage les bénéfices de la formation.

Le transfert du milieu de terrain de 21 ans vers le promu en Premier League anglaise consacre la politique de développement mise en place par le RCSA, qui mise de plus en plus sur la détection et la formation de jeunes talents pour assurer son équilibre financier et sa compétitivité. Cette vente record s’inscrit dans une série de cessions parfois lucratives, qui ont jalonné les dernières saisons strasbourgeoises.

Plus de 140 M€ générés en 7 ans grâce aux jeunes talents

Depuis 2018, le club a généré plus de 140 millions d’euros de recettes grâce aux départs de ses sept talents les plus chers. L’évolution des montants de transferts reflète la montée en gamme du club alsacien sur le marché. Là où Péguy Luyindula partait pour 8,8 millions d’euros vers Lyon en 2002, les dernières cessions dépassent régulièrement les 15 millions d’euros. Autre temps, autres joueurs, mais aussi autre statut pour le RCSA.

La vente de Diarra dépasse largement le précédent record détenu par Habib Diallo, cédé 18 millions d’euros à Al-Shabab en 2023. Cette progression de 75% en deux ans démontre la capacité du RCSA à valoriser ses actifs sur un marché européen de plus en plus concurrentiel. Elle donne aussi du crédit supplémentaire au centre de formation qui accuse encore un peu de retard sur les concurrents directs, au dernier classement des meilleurs centre de formation de la saison. Mais ça, c’était avant ?…

Les 10 ventes les plus chères de l’histoire du RCSA

1. Habib Diarra à l’AFC Sunderland (2025-26) = 31,5 M€

2. Habib Diallo à Al-Shabab FC (2023-24) = 18,0 M€

3. Mohamed Simakan au RB Leipzig (2021-22) = 15,0 M€

4. Jean-Ricner Bellegarde à Wolverhampton Wanderers (2023-24) = 15,0 M€

5. Youssouf Fofana à l’AS Monaco (2019-20) = 15,0 M€

6. Mamadou Sarr à Chelsea FC (2025-26) = 14,0 M€

7. Jean-Eudes Aholou à l’AS Monaco (2018-19) = 14,0 M€

8. Péguy Luyindula à l’Olympique Lyonnais (2001-02) = 8,8 M€

9. Mamadou Niang à l’Olympique de Marseille (2005-06) = 7,0 M€

10. Matz Sels à Nottingham Forest (2023-24) = 6,5 M€