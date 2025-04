RC Lens. Will Still à Southampton, la grosse cote des bookmakers

Les bookmakers anglais font de Will Still un sérieux prétendant au banc de Southampton.

Il ne s’en cache pas, Will Still a le football britannique dans la peau et il se rêve un jour sur le banc d’une équipe anglaise. C’est peut-être une des raisons qui poussent les bookmakers de l’autre côté de la Manche, à imaginer l’actuel coach du RC Lens prendre de mêmes fonctions à Southampton.

Still mais aussi Liam jouent placés en outsiders

Désormais officiellement relégués de la Premier League, les Saints ont limogé leur entraîneur, Ivan Juric, à sept journées de la fin du championnat. Et pour le remplacer, devinez qui est cité parmi les favoris ? Will Still bien sûr. La cote du Belge est présentement de 5 contre un. C’est dire si la piste semble sérieuse pour les opérateurs du Royaume-Uni.

Il n’est toutefois pas le premier cité. Plus sûrement que lui pointe Danny Rohl, qui veille aux intérêts de Sheffield Wednesday. La cote le concernant oscille entre 1,5 et deux contre un. Pour accompagner Will Still et Danny Rohl sur le podium des pistes les plus chaudes pour Southampton, un autre coach de la Ligue 1 en la personne de Liam Rosenior, qui dirige le RC Strasbourg, avec une cote néanmoins plus lointaine à plus de dix contre un.