RC Lens: Vers un bénéfice record cette saison 2024 ?

Grâce au retour du club en Ligue des champions, le RC Lens devrait boucler sa saison avec un bénéfice record.

Arnaud Pouille sort de son silence. Pour la première fois depuis l’annonce officielle de son départ par Joseph Oughourlian, le désormais ancien directeur général du RC Lens s’est exprimé ce jeudi sur les antennes de la radio RMC, dans l’émission Super Moscato Show. Parmi les sujets balayés il a forcément été question de la gestion comptable du club nordiste que l’actionnaire majoritaire a pointé du doigt en conférence de presse, au début de ce mois de juin.

De 15 à 17 M€ avant impôts pour la saison du RC Lens

« Est-ce que la gestion du RC Lens a été mauvaise en cette saison de Ligue des champions », est-il demandé à Arnaud Pouille. Qui répond : « Le résultat va être ultra bénéficiaire à la fin de la saison. En tout cas, c’est comme ça que je l’ai laissé. » Alors relancé par les intervenants de l’émission qui l’interpelle en soulignant que ce résultat ne pouvait être produit qu’après cession de joueurs avant le 30 juin (et la clôture de la saison 2023-2024), l’ex-DG précise : « Non, non, non, sans vente de joueurs au 30 juin. On va tirer avant impôts entre 15 et 17 millions d’euros de résultat, je pense. »

Un bénéfice qui serait alors historiquement record pour le Racing

En ce cas, le RC Lens se dirigerait vers une saison financièrement record qui contrasterait avec l’inquiétude matérialisée par Joseph Oughourlian. Pour chiffres de comparaison, le bénéfice avant impôts du club en 2023 (saison qui l’a vu terminer deuxième de Ligue 1), s’élevait à 3,4 millions d’euros, la saison d’avant à 1,8 M€ ; en 2021 il était déficitaire de 23,9 millions, toujours avant impôts et jusqu’en 2020, le Racing évoluait en 2020.

« Moi je pense laisser le club dans un état propre », conclut Arnaud Pouille

Les chiffres évoqués par Arnaud Pouille poussent alors ses interlocuteurs à lui demander si Joseph Oughourlian ment dans on état des lieux du club. Ce à quoi Arnaud Pouille rétorque : « Non, mais je pense qu’il aurait voulu encore plus. » Avant de conclure un peu après : « Moi, je pense laisser le club dans un état propre. »