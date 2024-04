RC Lens: Une légende de la NBA dans l’actionnariat du club

Puisque Carmelo Anthony est associé au fonds Isos Capital lui même proche d’investir au RC Lens, peut-on envisager de voir un jour l’ex-crac des parquets NBA pousser les portes du club nordiste ?

Evoqué depuis plusieurs semaines, le futur actionnaire majoritaire du RC Lens a désormais un nom. Et un poids chiffré, au capital du club de Ligue 1. Le journal L’Equipe annonce dans son édition ce samedi, l’arrivée prochaine du fonds d’investissement Isos Capital pour le quart (25%) des parts sociales du vice-champion de France 2023.

Isos Capital futur actionnaire du RC Lens

Isos Capital Management est une société d’investissement et de conseil dirigée par George Barrios et Michelle Wilson qui l’ont créé. L’hiver dernier, au mois de février, les a rejoint Carmelo Anthony, une légende du basket et de son illustre championnat NBA, dont il a été l’un des joueurs les plus iconiques de sa génération, au commencement de ce siècle. Sélectionné 10 fois au All-Star Game, il est aussi le seul joueurs de la sélection américaine à avoir disputé quatre olympiades, pour trois médailles d’or et une de bronze.

L’ex-star NBA Carmelo Anthony parmi les investisseurs

« Je suis ravi de tirer parti de mes expériences en tant qu’athlète, entrepreneur et investisseur, et de passer au niveau supérieur d’opportunités de propriété de ligues et d’équipes à l’échelle mondiale », disait l’ancien athlète, aujourd’hui âgé de 39 ans, à l’annonce de son rapprochement avec Isos Capital Management. Lequel compte aussi dans sa gouvernance, Brian Flinn, qui a notamment exercé à la direction des Knicks de New York, de la NBA et de la WWE.

Justement de catch, il en serait question au portefeuille du fonds américain qui serait selon L’Equipe associée à la WOW – Women of Wrestling ainsi qu’à la franchise féminine de hockey au Canada, les Six de Toronto.