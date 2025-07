RC Lens. Les recrues du mercato annoncées façon Les Simpson

Encore un super coup de comm’ signé du RC Lens.

Joseph Oughourlian a pourtant promis une cure d’austérité en annonçant vouloir réduire la masse salariale au RC Lens de 40 millions d’euros à 27 millions. Heureusement, il y a les services de la communication pour donner du sourire aux fans des Sang et Or.

Inspiration géniale des communicants du RC Lens

Pour préparer le terrain à la suite du mercato et habilement teasé l’arrivée des prochaines recrues, ils ont produit une animation sur les réseaux sociaux qui s’inspire très largement et librement de la famille la plus connue du dessin-animé : Les Simpson.

On adore notamment ce moment où le jeune Bart est puni au tableau à copier des lignes de texte. Dans la séquence produite par le RC Lens, son pendant doit rédiger en boucle : « Je n’annoncerai plus de recrue, tant que tout ne sera pas signé ». C’est malin et très inspiré. Vivement que des joueurs arrivent, pour connaître la suite…