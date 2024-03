RC Lens: Le club le plus « sympathique » de la Ligue 1

Le RC Lens justifie d’une image très positive dans le contingent des clubs professionnels français.

Le RC Lens ressort gagnant de la nouvelle version saison 2023-2024 du baromètre d’image des clubs professionnels de football chaque année diligenté par la LFP acec l’organisation Foot Unis. Dans les catégories, « Club perçu comme étant… », le RCL se hisse partout sur le podium et est élu premier sur trois des cinq critères.

Club le plus « sympathique », « dynamique » et « engagé »

Il est notamment le plus « sympathique », mais également le plus « dynamique » et le plus « engagé dans le domaine social et sociétal ». Il est aussi le troisième plus « ambitieux » et le troisième aussi plus « attractif », ce dernier point étant dominé par l’AS Monaco qui a également partagé certains de ses résultats.

Un intérêt croissant des Français pour le football

Plus largement que le RC Lens, le baromètre d’image des clubs professionnels de football met en évidence l’intérêt croissant des suiveurs pour le football français, à presque un français sur deux (46% et 4% de plus sur l’édition 2022), qui reste le sport numéro un dans l’Hexagone. Par ailleurs, 55% des moins de 35 ans sont intéressés par la discipline qui devient aussi pour la 1ère fois la préférée des femmes (à 36%, devant le tennis à 32%).