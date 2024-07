RC Lens: Combien vaut la marque RC Lens en 2024 ?

La marque RC Lens est la sixième plus forte du football français, en 2024.

Elle demeure la sixième marque la plus valorisée et forte en Ligue 1, après le PSG, l’OL, l’OM, l’AS Monaco et l’OGC Nice. Mais la marque RC Lens s’est bonifiée en 2024 sur 2023, d’après l’étude annuelle signée de Brand Finance. Dans son rapport sur les 50 marques de clubs les plus fortes du football, l’entreprise spécialisée dans le conseil et la valorisation estime celle du RC Lens à 48 millions d’euros.

La marque RC Lens s’est bonifiée en 2024 sur 2023

La valeur d’une marque n’est pas celle de l’entreprise, qui repose sur des données d’abords économiques. Comprendre que 48 millions d’euros n’est pas l’estimation donnée du club lensois. Brand Finance valorise les marques à partir de son index BSI (Brand Strength Index), en fonction de plusieurs éléments tels que les résultats, sportifs sur le terrain et financier à l’opérationnel du chiffre d’affaires (TV, billetterie, sponsoring), ainsi que le volume de la base de fans, si le club est ou non propriétaire de son stade, ou encore l’héritage des équipes ainsi que la perception de la Ligue fréquentée.

Un indice de force de marque à 61,7

A ce propos, la Ligue 1 souffre ou va souffrir à l’avenir, à la fois des difficultés rencontrées dans les négociations des droits TV qui font suite à une période déjà tendue avec l’échec Mediapro, ainsi que le départ des talents tels que Neymar et Messi dans un premier temps, et désormais Kylian Mbappé.

A propos du RC Lens, la valorisation de sa marque est supérieure de six millions d’euros et 14,3% supérieure sur un an, tandis que le score BSI progresse de 60,3 en 2023 à 61,7 cette année.