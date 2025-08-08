RC Lens. Ce que le transfert de Thauvin doit aussi rapporter à l’OM

Le transfert de Thauvin à Lens profite aussi à l’OM.

Le retour de Florian Thauvin est une bonne nouvelle pour le football français en général, les supporters du RC Lens en particulier, et par effet de ricochet, à un degré bien moindre, ceux de l’Olympique de Marseille. Ou plus exactement, de sa direction en place. Car elle va tirer quelques bénéfices de ce retour du champion du monde français.

Un transfert à 6 M€ de l’Udinese jusqu’au RC Lens

Le transfert de Florian Thauvin est en effet la conclusion d’une opération payante, entre le Racing Club de Lens et l’Udinese Calcio. L’indemnité est de 6 millions d’euros payés par le club nordiste. Sur ce montant, et conformément au dispositif prévu par la FIFA dans le cadre de son mécanisme de solidarité, une part doit revenir aux clubs qui ont formé l’ailier de 32 ans.

Thauvin a fréquenté l’OM dans sa 21e et 22e année

Thauvin a fréquenté l’OM dans sa 21e et sa 22e année, pour son premier passage au club phocéen. En conséquence, Marseille doit recevoir 60 000 euros, selon nos calculs à Sportune. Le transfert doit aussi rapporter au SC Bastia, au Grenoble Foot 38 ainsi qu’à l’US Orléans, qui ont formé le joueur dans ses plus jeunes années.