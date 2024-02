RC Lens: Ce que le transfert de Koba Koindredi au Sporting doit rapporter au club

Un transfert qui rapporte au RC Lens que celui de Koba Koindredi au Sporting.

Anciennement espoir du RC Lens, Koba Koindredi fait son chemin de carrière hors des frontières de l’Hexagone, depuis qu’il a quitté le Nord et le centre de formation de La Gaillette, pour l’Espagne et le club de Valence. Parti ensuite au Portugal, à Estoril, le milieu défensif de 22 ans vient de franchir un seuil en rejoignant le plus prestigieux Sporting, en ce mois de janvier.

Formé au RC Lens, Koba Koindredi rejoint le sporting

Le montant de l’opération est estimé à 4 millions d’euros pour le joueur aux origines calédoniennes. Si tel est le cas, le RC Lens pourra prétendre à une part du gâteau, en vertus du mécanisme de solidarité soutenu par la FIFA, au bénéfice des clubs formateurs. Koba Koindredi n’est resté lensois que quelques mois de juillet 2017 à janvier 2019.

40 000 € au bénéfice des Sang et Or par le mécanisme de solidarité

Pour ce temps passé à se former avec les Sang et Or, le transfert de Koba Koindredi doit alors rapporter au Racing, l’équivalent de 40 000 euros selon nos calculs. Ils devront être payés au club lensois dans les trente jours suivant l’officialisation de l’opération, si son paiement s’effectue en une traite par le Sporting à l’équipe d’Estoril-Praia. Ou dans les trente jours suivant chaque échéance versée, si la cession du joueur est échelonnée en plusieurs fois.