Real Madrid: Qui veut de l’ancienne voiture de Camavinga ?

73 800 euros pour s’offrir un bout de la carrière d’Eduardo Camavinga.

Maintenant qu’il a été prolongé par le Real Madrid à long terme, jusqu’en 2029, Eduardo Camavinga aura bien d’autres occasions de profiter du partenariat noué entre son club et le constructeur automobile BMW. En vertus de celui-ci, la marque allemande fournit en effe chaque saison les joueurs et staff du collectif merengue en voitures qu’elle produit. Sous forme d’automobiles de fonction.

La BMWi4 M50 à vendre d'Eduardo Camavinga en détails

L’ancienne BMW de Camavinga est à vendre

Les joueurs et le coach Carlo Ancelotti ont récemment reçu les clés des nouveaux modèles. Quant aux anciens de la saison dernière, BMW a choisi de le revendre au grand-public dans le cadre d’une opération actuellement en cours et seulement jusqu’à la fin de ce mois. C’est ainsi qu’il est toujours possible d’acquérir la version ayant appartenue un an, au milieu de terrain international français. C’est une électrique, une BMWi4 M50 vendue au prix de 73 800 euros, soit une économie de 21% sur les 93 887 euros qu’elle en vaut neuve.

La voiture d’un international français et cadre du Real Madrid

Eduardo Camavinga a roulé 43 460 kilomètres avec, elle a pile un an puisque immatriculée le 22 novembre 2022. Elle est de couleur bordeaux métallisé avec un intérieur cuir bleu/noir. Sous son capot, le moteur est de 400 KM ou l’équivalence de 544 chevaux. Découvrez là en images et en détails dans le diaporama ci-dessus.