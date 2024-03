Qui va gagner la Ligue Europa selon ChatGPT ?

L’OM est en quart de la Ligue Europa, mais il n’est pas le favori à la victoire finale.

L’Olympique de Marseille s’invite dans le top 8. Le club phocéen a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue Europa 2023-2024, en écartant le club de Villarreal (4-0, 1-3), il appartient désormais au cercle fermé des meilleures écuries de la compétition. Alors que le tirage décidera ce vendredi de la suite pour l’OM, quelles sont ses chances d’aller au bout du tournoi ? A priori elles sont infimes sinon nulles, pour ce qui concerne l’intelligence artificielle la plus pratiquée du moment qu’est ChatGPT.

Nous avons demandé à l’outil que développe l’entreprise OpenAI, de nous donner son avis sur la C3 en s’avançant à formuler le nom du futur vainqueur, à partir de l’identité des huit clubs restants toujours en course. Et sa réponse est la suivante :

Plutôt que l’OM, ChatGPT mise sur Liverpool

« Pour déterminer quelle équipe a le plus de chances de remporter la Ligue Europa parmi les huit équipes mentionnées, il est essentiel d’examiner plusieurs facteurs, notamment la forme actuelle, l’expérience en compétitions européennes, la qualité de l’effectif et la dynamique de l’équipe.

En tenant compte de ces élément, Liverpool semble être l’équipe la plus susceptible de remporter la Ligue Europa parmi les huit équipes mentionnées. Leur expérience en compétitions européennes, leur qualité individuelle et leur cohésion d’équipe en font des favoris naturels. Cependant, des équipes comme Atalanta et Milan ne doivent pas être sous-estimées, car elles ont également les atouts nécessaires pour réaliser de bonnes performances et causer des surprises. »

Gageons que l’OM saura déjoué les pronostics et prouver les limites de l’intelligence artificielle. Dans cet exercice tout du moins.