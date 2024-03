Qui va gagner la Ligue des champions selon ChatGPT ?

On a demandé à la plus célèbre intelligence artificielle de nous donner l’identité du futur vainqueur de la Ligue des champions. Et le favori est…

Ils ne sont plus que huit, les clubs qualifiés au stade des quarts de finale de la Ligue des champions 2023-2024. Et tous les gros bras ou presque sont présents, du tenant du trophée Manchester City au club le plus titré du tournoi, le Real Madrid ainsi que le troisième, le Bayern Munich. Le PSG, dernier rescapé français, est aussi dans la liste finale.

Huit clubs qualifiés parmi lesquels le PSG

Le tirage au sort se déroule demain vendredi à partir de midi, depuis le siège de l’UEFA, en Suisse. Des huit derniers représentants lequel ira au bout du format. Nous avons posé la question à la plus célèbre des intelligences artificielles depuis que la pratique se répand : ChatGPT développée par l’entreprise OpenAI.

Après lui avoir soumis la liste des qualifiés en prompt, nous lui avons posé la question suivante : « Dis-moi en argumentant sous la forme d’un article de presse, laquelle va gagner la compétition ? ». Et sa conclusion est la suivante :

Pour ChatGPT c’est le Bayern qui va gagner

« Avec son histoire glorieuse, sa forme impressionnante cette saison, son effectif de classe mondiale et son leadership exemplaire, le Bayern Munich se profile comme le favori incontestable pour remporter la Ligue des Champions 2023-2024. Bien que la compétition soit féroce et que rien ne soit jamais garanti dans le football, il est difficile d’ignorer la puissance et la détermination de ce géant européen. Les fans du Bayern peuvent raisonnablement espérer soulever une fois de plus le trophée tant convoité de la Ligue des Champions. »

Rendez-vous est pris au samedi 1er juin 2024 au Stade de Wembley à Londres en Angleterre, au jour de la finale de la compétition.