Qui va désormais gagner la Ligue des champions selon les bookmakers ?

La Ligue des champions s’accélère cette semaine.

Alors que le phase de groupes rentre dans le money time cette semaine, quelles sont les prédictions des bookmakers quant à la victoire finale dans la Ligue des champions, saison 2023-2024 ? Et quelles sont les chances de deux clubs français en compétition, le PSG et le RC Lens ?

Manchester City reste le premier favori

Sans grande surprise, Manchester City émerge comme le favori des bookmakers, avec des cotes tournant autour de 2,8 en moyenne selon les opérateurs. Les tenants du titre sont les premiers favoris à leur succession et leur forme et constance du moment, conforte les bookmakers dans ce choix déjà annoncé avant la compétition.

Des chances mitigées avec le PSG, peu évidentes pour Lens

Le Bayern Munich suit derrière, à la moyenne de 4 contre un, en tant que principal et plus costaud outsider. Une position que campent aussi le Real Madrid et Arsenal, non loin en embuscade. C’est une catégorie à laquelle le PSG échappe ce jour, mais à 15 contre un sa cote finale pour la victoire, il n’en est pas totalement exclu non plus. Au contraire du RC Lens, en dépit des performances plus qu’honorables des hommes de Franck Haise. La victoire des Nordistes en C1 paie 200 fois et plus la mise de départ.

Manchester City = cote de victoire à 2,8

Bayern Munich = 4

Real Madrid = 7,5

Arsenal = 8

Paris SG = 15

FC Barcelone = 16

Atlético Madrid = 20

Inter Milan = 25

…

RC Lens = 200