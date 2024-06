Omar da Fonseca signe avec Nolt

Un équipementier pour Omar da Fonseca.

Omar da Fonseca, ex joueur professionnel devenu une voix emblématique du football français à la TV, s’associe à Nolt, une marque d’équipements sportifs engagée dans le développement durable et l’économie circulaire. Ce partenariat marque une nouvelle étape importante pour Nolt, qui renforce son positionnement en tant qu’acteur d’un sport plus responsable.

Nolt recrute Omar da Fonseca en tant qu’ambassadeur

« C’est une fierté de m’associer à Nolt, une marque française engagée et en pleine croissance », se réjouit par communiqué, Omar da Fonseca. « En tant que personnalité publique, notre rôle est aussi d’aider les causes importantes à grandir et gagner en visibilité. Je suis donc très heureux de pouvoir le faire avec Nolt, la marque de ceux qui font le bon geste. »

En plus de signer avec Omar da Fonseca, Nolt dévoile également sa nouvelle identité visuelle. Plus moderne et plus différenciante, elle met en avant les valeurs de la marque issues du sport amateur et ses engagements uniques pour l’environnement. Cette nouvelle identité s’articule autour d’une campagne de communication intitulée « Nolt, la marque de ceux qui font toujours le bon geste… enfin presque ».

Une première campagne promotionnelle commune

Incarnée par Omar da Fonseca, la campagne adopte un ton décalé et engagé. Elle invite tous les acteurs du sport, clubs amateurs et professionnels, à faire le bon geste pour la protection de la planète en choisissant les tenues Nolt.