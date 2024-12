ASSE, FC Nantes, MHSC. Qui va descendre en Ligue 2 selon les bookmakers ?

C’est un autre match dans le match de la Ligue 1 que celui de la course au maintien parmi l’élite.

C’est l’autre course au championnat de France de Ligue 1, celle qui se joue à l’arrière, pour le maintien parmi l’élite. A mi-parcours de la saison 2024-2025, cinq clubs sont particulièrement concernés car ils see tiennent en 5 points de la quatorzième à la dix-huitième place, sachant que les deux derniers descendent en Ligue 2 quand le dix-septième joue un match de barrage.

Ces cinq là sont aussi et logiquement les cinq « favoris », si l’on peut dire ainsi, sur le marché de la relégation, chez les bookmakers français. A savoir que le Montpellier HSC, dernier du classement sportif et le premier relégué, à la cote moyenne de 1,45 contre un. Les Héraultais sont suivis par le promu AS Saint-Etienne, à 1,65 et l’autre promus Angers SCO, à 1,7.

Jusqu’à 2 000 contre un la cote du PSG relégué en Ligue 2

La cote est plus flatteuse pour le FC Nantes à 2,1 mais elle n’en est pas moins dangereuse pour les Canaris. C’est après que c’est plus rassurant pour le RC Strasbourg crédité d’une cote de 11,5, l’AJ Auxerre et le Stade Brestois, à 14, ou le Toulouse FC à 18.

Même le champion de France en titre, le Paris SG est cité : si vous pensez qu’il peut soudainement s’écrouler et essuyer la première descente sportive de son histoire, alors foncez le miser, car cela paie jusqu’à plus de 2 000 fois la mise chez certains opérateurs.