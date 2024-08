Qui sera relégué en Ligue 2 selon les bookmakers ?

L’autre Ligue 1, celle qui va lutter pour ne pas descendre.

Une première journée s’est disputée en Ligue 1, la saison est encore bien trop longue pour en tirer déjà des conclusions. Sauf chez les bookmakers dont c’est l’existence même que de pousser à deviner les résultats finaux, des rencontres ou des championnats sportifs.

Angers et ASSE moins convaincants que l’AJ Auxerre

En l’espèce ici, de prédire avec plusieurs mois d’avance quelles seront les équipes qui descendront en Ligue 2 au terme de ce championnat saison 2024-2025. Forcément les promus sont concernés, mais pas tous en premiers. Si Angers a la cote la plus basse du moment, donc la plus probable à 1,5 contre un et qu’il devance l’AS Saint-Etienne à 2, l’AJ Auxerre pour troisième est en position à ce stade plus confortable.

Jusqu’au TFC, 6 équipes jouent des coudes chez les bookmakers

Les Bourguignons relégués en Ligue 2 vaut une cote moyenne 3,5. Mais Auxerre est devancé du Havre, à 2,5, et de Strasbourg et Nantes à 3. Au-delà les équipes inspirent plus confiance puisque suit ensuite le Toulouse FC, avec une cote de 6 contre un déjà moins probable.