PSG: Quel numéro de maillot pour Lucas Beraldo ?

Lucas Beradlo est officiellement un joueur du PSG avec le numéro 35 sur le maillot.

Lucas Beraldo, le prometteur défenseur brésilien de 20 ans, rejoint le Paris Saint-Germain avec un numéro familier : le 35, celui qu’il arborait déjà depuis ses débuts professionnels avec le Sao Paulo FC. Après avoir fait ses débuts dans les clubs brésiliens comme l’Uniao Barbarense et le XV de Piracicaba, il a gravi les échelons du Sao Paulo FC, portant avec fierté le numéro 35, symbole de ses débuts et de sa montée en puissance.

Lucas Beraldo gardera le même numéro au PSG

Arrivé au PSG pour une durée de cinq saisons, Beraldo a connu une ascension fulgurante au Brésil. Sa qualité technique et sa maîtrise dans le jeu lui ont valu une place incontestée dans l’équipe première du São Paulo FC. Avec déjà 52 matchs au plus haut niveau et une victoire mémorable en Coupe du Brésil face à Flamengo, il s’est affirmé comme l’un des talents les plus prometteurs du football brésilien.

éUn honneur » pour le jeune défenseur de 20 ans

« C’est un honneur de rejoindre le Paris Saint-Germain avec ce numéro emblématique. J’ai hâte de relever de nouveaux défis avec mes coéquipiers et de poursuivre ma progression sous ces couleurs », a déclaré Lucas Beraldo, enthousiaste à l’idée de revêtir son numéro fétiche sur le terrain du Parc des Princes.