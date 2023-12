PSG: Zaïre-Emery 4e, le nouveau top 10 des joueurs les plus chers en Ligue 1

Warren Zaïre-Emery progresse à grande vitesse sous le maillot du PSG.

La plateforme Transfermarkt a fait sa dernière mise à jour sur le profil de 500 joueurs, dont les principaux joueurs de la Ligue 1. Celui qui a le plus progressé est sans surprise Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui a fêté sa première sélection en équipe de France en novembre dernier, a vu sa valeur marchande augmenter de 10 millions d’euros pour atteindre 60 millions d’euros.

Neuf sur dix les joueurs du PSG dans le top 10

Sa cote sur le marché des transferts est désormais de 40 millions d’euros supérieure à ce qu’elle était au commencement de cette saison 2023-2024. Le prometteur joueur de 17 ans est à présent le joueur le plus cher de sa génération (né en 2006). Il intègre le top 10 des joueurs les plus chers de la Ligue 1 sur le mercato, un classement que dominent en quasi intégralité (seul Jonathan David au Losc ferme la marche), les pensionnaires du Paris Saint-Germain. Et toujours Kylian Mbappé en tête, à 180 millions d’euros, désormais égalé par Erling Haaland et la valeur montante anglaise du Real Madrid, Jude Bellingham.

L’OGC Nice récolte les fruits de sa bonne 1re partie de saison

Autrement qu’au PSG, deux autres joueurs ont vu leur valeur marchande augmenter de 8 millions d’euros : Lucas Chevalier (Lille) et Marcin Bulka (Nice). Le portier des Dogues est déjà à 11 clean sheets en 22 matchs toutes compétitions confondues, tandis que l’Aiglon est à 10 clean sheets en 16 matchs. Au-delà des joueurs individuels, on note que l’OGC Nice est le club qui a le plus progressé au niveau de la valeur marchande de son effectif.

Le nouveau top 10 des joueurs les plus chers en Ligue 1

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) = 180 millions d’euros

Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain) = 70 millions d’euros

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) = 65 millions d’euros

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) = 60 millions d’euros

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) = 60 millions d’euros

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) = 60 millions d’euros

Marquinhos (Paris Saint-Germain) = 60 millions d’euros

Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain) = 60 millions d’euros

Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) = 50 millions d’euros

Jonathan David (Lille) = 50 millions d’euros