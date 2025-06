PSG. Un très gros chèque arrive de l’UEFA

Entre primes liées à la finale et quart du pilier valeur, plus d’une d’une dizaine de millions d’euros est payée ce vendredi au PSG.

Plusieurs dizaines de millions d’euros sont payées ce vendredi par l’UEFA au Paris Saint-Germain. Selon nos informations à Sportune, c’est en effet ce jour du 13 juin que l’organisateur de la Ligue des champions paie le solde de la finale aux deux équipes qui l’ont disputé, l’Inter Milan en plus du vainqueur français.

Ainsi le PSG doit-il percevoir les 18,5 millions d’euros de la qualification à la finale et en plus les 6,5 millions de son écrasant succès 5-0 le samedi 31 mai, sur la pelouse du stade de Munich. Soit 25 millions d’euros à l’addition des deux bonus.

Les primes de la finale et le quart du pilier valeur

Mais ce n’est pas tout, toutes les équipes engagées dans cette Ligue des champions 2024-2025 nouvelle formule reçoivent aussi un quart du pilier dit pilier dit de « valeur », qui englobe à la fois le classement au coefficient sur dix saisons révolues et la part du marketpool, comprendre des droits de la TV.

En l’espèce, le calcul est plus incertain, mais cela le PSG devrait gagner 45 millions d’euros au global de ce seul poste de recette. Le dernier restant à percevoir équivaut donc à plus ou moins 11,5 millions d’euros, qui complète les 25 millions évoqués plus haut.

Au total, cette campagne victorieuse, dans la saison où le prize money a été sensiblement augmenté doit rapporter au Paris Saint-Germain entre 130 et 140 millions d’euros. Dont la dernière part est donc payée ce jour.