PSG: Un sponsor quitte le PSG pour le Real Madrid

Nivea renforce sa contribution avec le Real Madrid pour la France, au détriment du PSG.

Il n’y a pas que Kylian Mbappé pour choisir le Real Madrid au détriment du PSG. Dans le monde du sponsoring sportif, le groupe Nivea vient de faire un même choix stratégique, en renforçant sa collaboration avec le géant d’Espagne et champion d’Europe, au détriment du champion de France.

« 2024 est une année sportive historique pour la France, marquant pour Nivea Men la fin de onze années de partenariat avec le Paris Saint-Germain avec qui nous avons été ravis de collaborer », commente le directeur général France et Benelux du groupe Beiersdorf, Petr Mlatecek. « Nos valeurs communes nous ont permis de mener de très beaux projets sur les écrans, en magasin, au sein du stade, mais également auprès des enfants avec la Fondation caritative du Paris Saint-Germain. »

Pour conserver une présence officielle sur le territoire français, la marque Nivea a donc élargit sa collaboration avec le Real Madrid. Depuis 2013, les deux marques sont associées et le partenariat couvre désormais 70 pays.

La fin de la collaboration avec le PSG et l’élargissement du partenariat avec le Real Madrid

« Ce partenariat réunit des champions mondiaux dans leurs domaines, et l’association des deux offre un rayonnement extraordinaire à nos marques », poursuit la présidente de Nivea, Grita Loebsack. « Il s’agit de capitaliser sur cette visibilité pour déployer des actions concrètes, qui continuent de mettre en avant les valeurs positives qui nous réunissent. Nous prévoyons d’adopter une approche encore plus digitale et d’explorer de nouveaux canaux, afin que notre expertise en matière de soins puisse accompagner toutes les générations, à la fois sur le terrain et en dehors. »

Concrètement, Nivea et le Real Madrid ambitionnent de lancer une plateforme commune digitale autour de la notion de « soins » pour soi et pour les autres.

