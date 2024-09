PSG: Un nouveau sponsor sur le short des féminines

Deloitte a désormais de la visibilité sur le short de l’équipe féminine du PSG.

Un peu plus d’un an après la signature d’un premier partenariat, le Paris Saint-Germain et Deloitte ont décidé de renouveler leurs voeux et d’accroître l’engagement. Alors que le contrat initial, signé jusqu’en 2026, avait une visée plus sociale notamment autour du développement du football féminin, cette extension porte la collaboration jusqu’à la fin de saison 2027.

Deloitte et le PSG prolongent et étendent leur collaboration

S’il est toujours question de valeurs communes, d’inclusion ou de performance, désormais, le géant de l’audit et du conseil financier, marketing ou juridique verra aussi son logo visible à l’avant du short des joueuses de l’équipe du PSG, au niveau de la cuisse gauche. Cela permet à Deloitte de poursuivre son engagement pris pour l’égalité hommes-femmes, à travers le soutien de programmes en plus de la section des filles du club de la capitale.

Pour le PSG ce sponsoring est le premier dans l’histoire de l’équipe féminine, ainsi placé sur le short. Jusqu’alors, seule la virgule de l’équipementier Nike tait présente à ce niveau de l’équipement des joueuses.