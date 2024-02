PSG: Salaire, valorisation, les chiffres de Khvicha Kvaratskhelia sur le mercato

Khvicha Kvaratskhelia, un renfort pour le Paris Saint-Germain cet été ?

La confidence est signée de Mamuka Dzhugelia, l’agent de Khvicha Kvaratskhelia. Interrogé par le média Championat sur l’intérêt des clubs pour son poulain, il répond : « Barcelone et le PSG ? Bien sûr, il existe des offres pour Khvicha des meilleurs clubs. Regarde-le! Comment peut-il n’y avoir aucune proposition ? En mai, ce sera plus clair ».

Le PSG sur la liste des prétendants à Khvicha Kvaratskhelia

Le Paris Saint-Germain appartient donc à la liste des clubs, forcément nombreux, sur la piste du talentueux canonnier géorgien du SSC Napoli. A 23 ans, il est avec Victor Osimhen, un autre que le PSG suit de près, le meilleur atout offensif du champion d’Italie en titre. Kvaratskhelia est devenu l’un des attaquants les plus chers de la planète football, valorisé à plus ou moins la centaine de millions d’euros.

Un salaire modeste pour le standing du joueur du SSC Napoli

C’est moins dans l’estimation de Transfermarkt à 80 millions d’euros, moins aussi pour le Football Benchmark KPMG, à 93,1 millions d’euros. C’est en revanche plus de la part de l’Observatoire du football CIES, à 115,3 millions d’euros. Cela correspondant aux trois saisons et un peu plus restants au contrat du joueur. Lequel, depuis sa signature pour cinq ans avec Naples, approche un salaire mensuel de 110 000 euros brut. Il peut en espérer infiniment plus l’été prochain en changeant de club.