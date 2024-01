PSG: Salaire, valorisation, les chiffres de Diego Llorente sur le mercato

Luis Enrique souhaiterait le renfort de son compatriote, Diego Llorente.

Après l’Espagne son pays, l’Angleterre à Leeds et désormais l’Italie sous la tunique de l’AS Rome, Diego Llorente va-t-il découvrir la France ? Selon des informations conjointes de RMC Sport, Foot Mercato et L’Equipe, le défenseur de 30 ans a l’intérêt du coach du Paris Saint-Germain Luis Enrique, qui verrait d’un bon oeil son arrivée en défense, dans un secteur fragilisé par les blessures de Skriniar et de Kimpembé.

Le PSG voudrait Diego Llorente qui est en prêt avec option d’achat à la Roma

L’international ibère n’appartient à la Roma. Pas encore. Il y est en prêt cette saison, mais l’opération est payante (un demi-million d’euros) et assortie d’une option d’achat quasi obligatoire qui serait, selon les rumeurs circulant en Italie, proche de 18 millions d’euros à payer à Leeds. Voilà peut-être une base d’indication du montant à payer pour le Paris SG, même si rien à ne ce sujet n’a filtré.

🛡️ Luis Enrique apprécie le profil du défenseur de l'AS Roma Diego Llorente. Le PSG prend les premières infos sur le dossierhttps://t.co/Sl5Y5Ky5f4 pic.twitter.com/DsfIEI4yl3 — RMC Sport (@RMCsport) January 9, 2024

Une valorisation en baisse et un salaire de cadre chez les Giallorossi

Diego Llorente a quitté la Real Sociedad pour Leeds United en 2020, contre une indemnité de 20 millions d’euros. Il est aujourd’hui sous contrat avec le club de Championship jusqu’en 2026. Les estimations de sa valorisation sur ce marché des transferts sont bien inférieures : plus ou moins 8 millions d’euros, tant du côté de Transfermarkt, que de l’Observatoire du football CIES. Question salariale, Llorente approche cette saison les 3,5 millions d’euros brut sous le maillot des Giallorossi.