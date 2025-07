PSG. Salaire, contrat, ce que le Fenerbahçe propose à Marco Asensio pour le recruter

Marco Asensio est en passe de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Fenerbahçe Istanbul. Le club turc aurait trouvé un accord avec les dirigeants parisiens pour un transfert évalué à 10 millions d’euros l’indemnité.

L’international espagnol devrait s’engager avec sa nouvelle formation jusqu’en 2028. Le Fenerbahçe lui proposerait un salaire annuel de 9 millions d’euros net avant impôts, pour les quatre prochaines saisons, jusqu’en 2028. C’est peu ou prou l’équivalent de ce qu’il gagne avec le PSG, à 10 millions d’euros annuels, mais ici exprimés en brut.

Cette opération en cours met fin aux spéculations concernant un éventuel intérêt de l’Inter Milan. Aucune négociation avancée n’avait été entamée entre le club italien et l’entourage du joueur de 29 ans. Asensio ne devrait donc pas honorer l’intégralité de son contrat parisien, qu’il avait signé jusqu’au terme de la saison 2025-26 qui débute.

Après un passage de six mois en prêt à Aston Villa lors de la seconde partie de la saison précédente, le milieu offensif retrouve un nouveau projet sportif en Süper Lig. Le transfert serait en voie de finalisation entre les deux clubs concernés.

🔜 Done Deal and confirmed! Marco #Asensio to #Fenerbahce from #PSG for €10M. Contract until 2028 (€9M/year). #transfers https://t.co/350HtwNYj0

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2025