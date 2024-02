PSG – Real Sociedad à la Saint-Valentin: Quelle audience à la TV ?

Une soirée à 1,66 M de téléspectateurs pour Canal + avec PSG – Real Sociedad.

C’est presque devenu un classique du calendrier du PSG que de jouer un match de Ligue des champions le soir de la Saint-Valentin. Le foot est-il plus fort que le romantisme ? Avec le match aller PSG – Real Sociedad (2-0) disputé sur son antenne, Canal + s’en sort honorablement sur la soirée de ce mardi 14 février.

PSG – Real Sociedad troisième audience à la TV

La chaîne cryptée se classe troisième sur la case horaire du prime time, selon les données publiée par le média Toute la Télé, avec 1,66 millions de téléspectateurs enregistrés sur l’ensemble de la rencontre, pour une part d’audience à 8,9% ainsi que le note le journaliste Benoît Daragon sur le réseau social X.

France 2 remporte le match de la Saint-Valentin

C’est France 2 qui remporte le match des audiences de la soirée avec la série « Tout cela, je te le donnera »i que 3,412 millions de téléspectateurs ont suivi (17,4% de pda), devant « The Resident » sur TF1, à 2,066 millions et 10,4% de pda. PSG – Real Sociedad suit devant M6 et l’émission « Qui veut être mon associé », à 1,5 millions.