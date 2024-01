PSG, RC Lens: Salaire, valorisation de Facundo Medina sur ce mercato

Facundo Medina s’éclate avec le RC Lens et d’autres aimeraient profiter de son talent.

Toutefois moins sur ce mercato de l’hiver qu’au prochain cet été, le défenseur du RC Lens Facundo Medina a des prétendants pour le recruter, ainsi que l’écrit le journal L’Equipe. L’Argentin serait notamment suivi du PSG, qui souffre dans le secteur, des absences pour blessures de Presnel Kimpembé et de Milan Skriniar. Medina est l’une des belles pioches du club nordiste qui l’a enrôlé dans le courant de l’été 2020.

Le PSG sur la piste de Facundo Medina mais plutôt pour l’été ?

A l’époque pour une indemnité de transfert à 4 millions d’euros, bonus inclus. Il en vaut désormais 5 à 6 fois plus au bas mots, valorisé à plus de 20 millions d’euros sur ce mercato de janvier, par l’Observatoire du football CIES et 22 millions d’euros de la part de Transfermarkt. Facundo Medina, défenseur axial voire gauche de 24 ans, a été prolongé par le RC Lens il y a un an, au mois de janvier 2023, jusqu’en juin 2026, ce qui augmente sa valeur sur le marché des transferts.

Le défenseur argentin a été prolongé il y a un an par le RC Lens

Depuis cette extension de bail, le joueur avoisine un salaire estimé proche de 100 000 euros brut mensuels moins les primes. En passant du club vice-champion de France au plus riche champion en titre, que le Paris Saint-Germain, il fera une conséquente bascule financière à son avantage.