PSG. Quand un club de rugby à XIII « copie » le maillot du PSG

Une similitude frappante a été repérée par le site Footy Headlines entre le monde du football et celui du rugby à XIII. Le club anglais de Hull Kingston Rovers porte en effet un maillot extérieur pour la saison 2025, à la ressemblance surprenante avec la tunique domicile 2023-2024 du Paris Saint-Germain.

Le maillot away d’Hull KR, conçu par l’équipementier Oxen, présente en effet des caractéristiques quasiment identiques à celles du maillot parisien fabriqué par Nike la saison dernière. On retrouve le même fond bleu marine profond agrémenté d’une bande verticale rouge légèrement décentrée vers la gauche. Plus significatif encore, les deux tenues arborent un effet de dégradé similaire sur les bandes rouge et blanche qui se fondent progressivement dans le bleu marine en descendant vers le bas du maillot.

Ce qui pourrait être perçu comme un manque d’originalité n’a pas empêché le maillot d’Hull KR de connaître un succès commercial remarquable. Proposé à 51,99 livres sterling (environ 61 euros) sur les espaces officiels du club, il s’est arraché en un temps record, au point d’être épuisé dans presque toutes les tailles.

Le timing de cette sortie, environ 18 mois après la présentation du maillot du PSG, laisse peu de place au doute quant à l’inspiration. Cette démarche soulève des questions sur les limites de l' »inspiration » dans le design sportif, d’autant plus que les deux maillots émanent d’équipementiers différents et concernent deux sports distincts.

Ce n’est pas la première fois qu’un design circule entre différents sports, mais rarement avec une ressemblance aussi prononcée.

A reminder that tickets for the next Hull Derby on Sunday 7th September are already on sale to Non-ticketed Members 🎟️



Become a Non-ticketed Member here 👉 https://t.co/MGPIPuZBYT#UpTheRobins🔴⚪️ pic.twitter.com/yWdkaZI2HH