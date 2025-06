PSG ou Bayern. Qui se qualifiera pour les demi-finales selon les bookmakers ?

Le PSG affrontera le Bayern Munich pour une place en demi-finale de la Coupe du monde des clubs.

Après avoir éliminé l’Inter Miami au tour précédent, le Paris Saint-Germain retrouve un adversaire autrement plus coriace avec le Bayern Munich, tombeur de Botafogo en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Un choc entre deux mastodontes européens qui promet du spectacle, mais où les bookmakers voient les hommes de la capitale française avec un léger avantage.

Sur le marché classique (victoire/nul/défaite), la cote de 2,09 accordée au PSG reflète la confiance des bookmakers dans les capacités parisiennes. Face à eux, le Bayern Munich, coté à 3,00, n’est pas pour autant à négliger. Le match nul, proposé à 3,58, reste une possibilité crédible dans ce type de confrontation où les deux équipes se connaissent parfaitement.

Les opérateurs anticipent un match plutôt fermé, comme en témoignent les cotes sur les scores exacts. Le 1-1 (5,95) apparaît comme le scénario le plus probable en cas d’égalité, tandis qu’une victoire parisienne sur la plus petite des marges (1-0 à 11,20) semble privilégiée. Plus surprenant, un succès bavarois 1-2 (8,70) est jugé plus probable qu’un large succès parisien.

Peut-être faudra-t-il en passer par les prolongations

Si le PSG part légèrement favori sur les 90 minutes, c’est encore plus marqué concernant la qualification finale. Avec une cote de 1,61, les Parisiens sont clairement vus comme les futurs demi-finalistes par les bookmakers, reléguant le Bayern à 2,09. L’écart entre les deux formations semble ténu selon les opérateurs, qui n’excluent pas un match à rebondissements.

Les cotes sur un score de parité 0-0 (16,20) ou des victoires étriquées (0-1 à 13,50 pour le Bayern, 2-0 à 10,20 pour Paris) montrent que ce quart de finale pourrait bien se jouer sur un détail. Tout porte à croire que le match sera serré et disputé. Il est programmé ce samedi à partir de 18h à l’heure française.