PSG – OGC Nice sera en clair à la TV

France 3 a choisi PSG – OGC Nice pour diffusion en quart de la Coupe de France.

La Coupe de France s’étire dans le calendrier, en s’approchant tour après tour du dénouement final. Prochaine que les quarts de finale, avec pour principale explication le match entre le PSG et l’OGC Nice, que la hasard du tirage a fixé sur la pelouse du Parc des Princes à Paris. Soit l’actuel leader du championnat de Ligue 1 et celui qui le seconde au classement.

PSG – OGC Nice en Coupe de France sera sur France 3

C’est l’affiche choisie par le groupe France Télévision, à qui Bein Sports, propriétaire des droits de diffusion intégraux de cette Coupe de France sous-licencie une rencontre par tour. Ce PSG – OGC Nice sera donc visible en clair (ainsi que sur Bein Sports en même temps pour les abonnés), programmé en décalé le mercredi 13 mars à 21h10.

Fabien Lévêque et Loïc Rémy seront aux commentaires

Ce sera à voir sur France 3, qui poursuivra le même dispositif technique qu’à l’occasion du précédent huitième de finale et de l’opposition, encore du Paris Saint-Germain face au Stade Brestois. A savoir que le duo Fabien Lévêque et Loïc Rémy (un ex de l’OGC Nice), officiera aux commentaires des débats et que les deux auront pour les épauler, le concours d’Arnaud Matteoli, présent en bord de terrain.Arnaud Matteoli.

Programme TV des quarts de finale de la Coupe de France

Mardi 27 à 20h45 : Olympique Lyonnais – RC Strasbourg (Bein Sports)

Mercredi 28 à 19h00 ou 21h00 : FC Rouen 1899 – Valenciennes FC (Bein Sports)

Jeudi 29 à 20h45 : Le Puy Foot – Stade Rennais (Bein Sports)

Mercredi 13 à 21h10 : Paris Saint-Germain – OGC Nice (France 3 et Bein Sports)