PSG. Les chiffres de l’énorme impact de la victoire en C1 sur les réseaux sociaux du club

Le succès du PSG en Ligue des champions permet au club d’engranger de très fortes audiences sur le digital.

La victoire historique du Paris Saint-Germain face à l’Inter Milan (5-0) en finale de Ligue des champions, fin mai dernier, a provoqué un véritable séisme sur les plateformes numériques. Les chiffres communiqués par le club parisien témoignent d’un phénomène d’ampleur planétaire qui dépasse largement le cadre sportif.

En l’espace d’une semaine suivant le sacre européen, les réseaux sociaux du PSG ont enregistré des performances exceptionnelles. L’afflux de nouveaux abonnés s’est élevé à 3,3 millions, portant la communauté digitale du club à près de 230 millions de fans à travers le monde. Cette croissance fulgurante s’accompagne d’un engagement à plus de 100 millions d’interactions générées sur l’ensemble des plateformes.

L’audience totale des contenus publiés par le club atteint les 2 milliards d’impressions. Ces données placent cette victoire parmi les faits sportifs les plus commentés et partagés de l’année sur les réseaux sociaux.

L’impact se mesure également par la diversité des canaux touchés. Instagram enregistre une hausse spectaculaire de 1 045% des vues hebdomadaires, tandis que l’ensemble des plateformes traditionnelles – TikTok, Facebook, X (ex-Twitter), YouTube ou encore Snapchat – connaissent des progressions record.

Une visibilité qui profite aux partenaires commerciaux du PSG

Le club parisien a également su capitaliser sur les spécificités des marchés asiatiques, déployant ses contenus sur les réseaux locaux : Weibo et WeChat en Chine, LINE au Japon, ou encore Naver TV en Corée du Sud. Cette approche géolocalisée témoigne d’une stratégie digitale mature, adaptée aux habitudes de consommation de chaque région.

Au-delà des réseaux sociaux, la finale parisienne a mobilisé plus de 300 médias internationaux, des géants américains CNN et ESPN aux références européennes comme Sky Sports. Cette couverture s’étend sur dix marchés stratégiques, de l’Amérique latine (Brésil, Argentine, Mexique) à l’Asie (Japon, Corée du Sud, Chine), en passant par l’Europe et les États-Unis.

Cette viralité représente un levier commercial considérable pour le PSG et ses partenaires. Les marques associées au club ont en effet mécaniquement bénéficié de cette visibilité démultipliée.