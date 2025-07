PSG. Le PSG renouvelle son site officiel

Relooking complet pour le site web du PSG.

Le Paris Saint-Germain fait peau neuve sur le web, avec le lancement d’une nouvelle version de son site internet et de son application mobile. La nouvelle plateforme PSG.FR et l’application PSG Officiel adoptent une approche plus moderne.

Cette transformation s’articule autour de trois axes principaux : l’enrichissement des contenus, la personnalisation de l’expérience et l’interactivité renforcée. Le PSG mise sur ces leviers pour fidéliser sa base de supporters et attirer de nouveaux publics, notamment parmi les jeunes générations hyper-connectées.

Une refonte complète de PSG TV

L’une des innovations marquantes de cette refonte concerne PSG TV, entièrement repensée pour proposer des séries exclusives et des contenus premium. Le club parisien suit ainsi la tendance des grands clubs européens qui développent leurs propres médias internes pour contrôler leur narrative et générer des revenus complémentaires.

Cette refonte digitale s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale du PSG. L’écosystème numérique devient un vecteur essentiel pour toucher les communautés de supporters dispersées à travers le monde, là où les moyens traditionnels trouvent leurs limites.