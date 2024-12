PSG. L’agence Youfirst de Fabian Ruiz rachetée

C’est un mariage de croissance qui unit l’agence You First à sa nouvelle propriétaire, Gersh.

L’agence de représentation sportive You First, qui compte parmi ses clients des stars comme le milieu espagnol du Paris SG, Fabian Ruiz, ou la double Ballon d’Or Alexia Putellas, a été rachetée par Gersh, une société américaine de premier plan dans l’industrie du sport et du divertissement. Cette acquisition marque une étape clé dans l’expansion internationale de Gersh, qui ambitionne de devenir un acteur majeur de la représentation sportive à l’échelle mondiale.

Basée à Madrid, You First est reconnue pour son portefeuille de plus de 1 000 talents dans divers sports, avec une forte présence dans le football et le basketball. Outre des stars européennes comme Christoph Baumgartner et Milos Kerkez, l’agence représente également des figures emblématiques de la NBA telles que Desmond Bane ou Ray Allen via sa filiale américaine, Tandem.

Gersh absorbe You First et double de volume

En intégrant Gersh, You First double la taille de la nouvelle entité combinée, qui comptera désormais 600 employés répartis dans 22 bureaux à travers 14 pays. Cette alliance permettra d’offrir à ses clients des opportunités inédites grâce à des synergies entre les secteurs du sport et du divertissement.

Juan Aísa, PDG de You First, continuera à diriger l’agence depuis son siège madrilène tout en rejoignant le conseil d’administration de Gersh. Il a salué cette acquisition comme un moyen de « renforcer la position de You First dans l’industrie et d’élargir le champ des services offerts à ses clients ». Ce rachat marque également le lancement officiel de Gersh Sports, une nouvelle division dédiée aux initiatives sportives. Pilotée par Steve Gersh, cette branche vise à unifier les activités sportives de l’agence et à favoriser la collaboration du sport avec le divertissement où elle opère déjà.