PSG: La cellule sponsoring se renforce

C’est la rentrée, le PSG fait sa mue en interne.

Entre les départs évoqués hier mercredi, de Marc Armstrong (directeur général des revenus) et de Nicolas Arndt (responsable de la billetterie et des activités annexes au Parc des Princes) et les renforts qui arrivent, ça bouge au sein de l’administratif du Paris Saint-Germain. Ce jeudi, Diane Natacha Gillet annonce sur Linkedin rejoindre le club de la capitale, en qualité de nouvelle Sponsoring Sales Manager pour le compte de l’équipe féminine.

Ça bouge dans l’administratif du PSG

C’est un retour aux sources pour elle qui fut stagiaire il y a cinq au service du PSG avant, tel qu’elle le rapporte dans son cursus professionnel, de servir tour à tour le club des affaires des Girondins de Bordeaux puis la cellule des hospitalités de l’Union Bordeaux Bègles (UBB) en Top 14 rugby.

Retour au club par la grande porte pour Diane Natacha Gillet

« Je suis absolument convaincue que toutes mes expériences passées m’ont ramenée au Paris Saint Germain pour aligner, à ma passion du sponsoring sportif, les valeurs fondamentales de l’autonomisation des femmes, de l’ambition et de l’excellence », dit-elle dans son message posté sur les réseaux sociaux. Championne de France en 2021 et double finaliste de la Ligue des champions en 2015 et 2017, l’équipe féminine du PSG est l’une des meilleures du pays et la première opposante à la référence européenne qu’est l’Olympique Lyonnais.