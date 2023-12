PSG: « Erreur du laboratoire », des peluches retirées du marché

Un rappel sur les poupluches à l’effigie de la mascotte du PSG.

Ceux qui voulaient d’une poupluche Germain le Lynx, la mascotte du Paris Saint-Germain, à mettre sous le sapin ce Noël devront revoir leur copie. Par une circulaire datant de la fin du mois de novembre dernier que nous avons repéré à Sportune, le gouvernement français a en effet décidé le retrait de la « Poupluche debout Germain » et ce, jusqu’au 31 janvier 2024.

Les pouluches Germain le Lynx du PSG présentent un défaut

Raison évoquée : « une erreur de laboratoire », et des « pieds avec une petite partie dure pouvant dépasser le gabarit ». En conséquence de quoi, il existe pour les enfants et les nourrissons, un « risque d’étouffement par régurgitation », pouvant provoquer un « arrêt respiratoire ». Les acheteurs d’une de ces poupluches entre le 30 avril et le 30 novembre de cette année 2023 sont invités à ramener le produit qui « sera échangé par une version sans partie dure, sous 1 mois après fin de la procédure. »

Mêmes causes et conséquences pour Erminig du Stade Rennais

En Ligue 1 toujours, le Stade Rennais a des soucis similaires avec sa mascotte Ermining. Là encore la poupluche présente un défaut « d’une partie dure sous les pieds trop grande pour les enfants avant 10 mois » et là encore, les acquéreurs sont invités à les ramener. Outre les clubs de football, des soucis existent aussi pour la même chose, dans le rugby, ainsi que l’a révélé Rugbyrama, pour les clubs de La Rochelle, Mont-de-Marsan, Perpignan, Biarritz, Clermont, Montpellier, Bordeaux, Brive et le Stade Français.