PSG: Combien rapporte au PSG son équipe féminine ?

Filles et garçons du PSG partagent un même équipementier et sponsor majeur sur le maillot.

Sur le total du chiffre d’affaires record généré par le Paris Saint-Germain au bilan de la saison 2023, quelle est la part de la section féminine ? Elle est modeste, selon les chiffres dévoilés par Deloitte, dans son rapport Football Money League 2024. Mais elle ne l’est pas moins que dans les autres grosses cylindrées du Vieux continent, avec lesquelles lutte le club de la capitale.

0,5% du chiffre d’affaires du PSG émane des féminines

Au terme de la saison 2022-2023, le PSG a généré 801,8 millions d’euros, c’est-à-dire 147,6 millions d’euros et 23% de plus qu’un an plus tôt, en 2022. Sur ce total 3,7 millions d’euros émanent de l’équipe féminine du club, selon le rapport. Elle pèse donc 0,5% du total chiffre d’affaires (CA), sachant qu’elle partage à la fois le même équipementier (Nike) et sponsors majeur sur le maillot (Qatar Airways), pour les deux principaux commanditaires du club.

Le Barça roi du business chez les filles

Il n’est pas précisé dans le cas du PSG comment ce CA se ventile, mais ailleurs dans le reste des clubs d’Europe, l’écrasante majorité incombe des revenus du sponsoring, devant les droits TV et la billetterie souvent proches. A 3,7 millions d’euros, le CA des filles du PSG équivaut à celui du Bayern Munich (3,1 M€) et de l’Eintracht Francfort (3,8 M€). C’est le FC Barcelone qui produit le plus de revenus à 13,4 millions d’euros au bilan de l’exercice 2022-2023.