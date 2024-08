PSG: Ce que le transfert de Wilson Odobert à Tottenham doit aussi rapporter au PSG

En signant avec Tottenham, Wilson Odobert rapporte aussi au PSG qui l’a formé.

Wilson Odobert a la bougeotte. Ailier formé au Paris Saint-Germain, il a débuté chez les pros à l’ESTAC Troyes en août 2022, avant de quitter l’Aube et la France un an plus tard pour s’engager avec Burnley en Premier League et ce vendredi, le jeune homme de 19 ans a été encore transféré, cette fois chez les Spurs de Tottenham.

Wilson Odobert signe avec les Spurs de Tottenham

C’est une promotion pour le natif de Meaux et l’indemnité de son transfert atteste de son importance : le club de la banlieue londonienne va payer l’équivalent de 29,3 millions d’euros pour le recruter. Sur cette somme une part doit revenir aux clubs qui l’ont formé depuis ses douze ans, d’après les règles fixées par la FIFA pour son mécanisme de solidarité.

Un transfert qui doit rapporter au PSG qui l’a formé

La plus grosse part revenant au Paris SG, que Wilson Odobert a fréquenté à partir de sa treizième année. Au club de la capitale doit revenir l’équivalent d’un peu plus d’un demi-million d’euros, plus exactement 586 000 euros selon nos calculs. L’ESTAC aussi doit normalement être indemnisé à hauteur de 146 500 euros.