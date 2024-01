PSG – Brest sera en clair à la TV

Les caméras de France 3 diffuseront PSG – Brest en huitièmes de finale de la Coupe de France.

Le match PSG – Brest plutôt que OL – Losc, telle est l’affiche choisie par le groupe France Télévision en tant que co-diffuseur de la Coupe de France avec le groupe Bein sports qui a les droits sur l’intégralité des rencontres. On dit plutôt mais en la circonstance du calendrier sportif, le choix du service public avait des limites puisque les 8es de finale sont programmés en semaine.

Des 8es de finale de Coupe de France disputés en semaine

Ils se disputeront les mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 février. En sachant qu’en ce qui concerne l’Olympique Lyonnais, il disputera la week-end précédent un choc de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille qu’il recevra au Groupama Stadium. Si la Ligue de football n’a pas encore communiqué les dates et jours de cette 20e levée du championnat, justement dans l’attente du tirage de la Coupe de France, il est d’ores-et-déjà acquis que cet Olympico sera l’affiche premium du dimanche soir en prime time.

PSG – Stade Brestois sera en clair sur la chaîne France 3

Ce sera donc l’opposition du Paris Saint-Germain et du Stade Brestois qui sera diffusé sur France 3, en clair et en soirée, le mercredi 7 février. Avec le même dispositif de commentateurs qu’à l’occasion des tours précédents, à savoir Fabien Lévêque et Loïc Rémy assistés d’Arnaud Matteoli pour les réactions sur le bord du terrain.