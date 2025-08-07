PSG. Avec Ronaldinho et Pauleta, le PSG réédite son maillot domicile 2004-05

Ronaldinho et Pauleta au service de la promotion du maillot du PSG.

Le Paris Saint-Germain et Nike lancent un réédition du maillot domicile de la saison 2004-2005. Cette tunique T90, reconnaissable à sa large bande rouge verticale, sera commercialisée en quantités limitées avec le soutien de deux ambassadeurs emblématiques.

Pedro Miguel Pauleta, ancien attaquant vedette du PSG, prête son image à cette opération commerciale. L’Aigle des Açores, qui portait ce maillot durant ses années parisiennes, figure dans un film promotionnel tourné dans un café parisien. Une version du maillot avec son nom et son numéro 9 est proposée aux supporters. Ronaldinho n’a lui jamais porté ce modèle en particulier, il a quitté le PSG un an auparavant. Mais il complète ce duo d’ambassadeur en faisant campagne au service à la fois du club et de son sponsor Snipes.

Une réédition qui précède la sortie du maillot third

La réédition s’inscrit dans la relance globale de la collection T90 par Nike, ligne emblématique du début des années 2000 remise au goût du jour pour une nouvelle génération de supporters.

Disponibilité et distribution Cette opération nostalgique précède le dévoilement du maillot Third 2025-2026 prévu le 17 août prochain. Cette nouvelle tunique s’inspirera également de l’esthétique T90 tout en adoptant une vision contemporaine.

Le maillot 2004-2005 évoque une période spécifique de l’histoire parisienne, marquée par les performances de Pauleta sous les couleurs rouge et bleu. Cette réédition permet au PSG de capitaliser sur son patrimoine vestimentaire tout en ciblant les supporters nostalgiques de cette époque.