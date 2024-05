PSG: Après amortissement combien vaut désormais Kolo-Munai sur le mercato ?

Randal Kolo-Muani pourrait déjà quitter le PSG.

Un an et puis s’en va déjà Randal Kolo-Muani du Paris Saint-Germain ? L’attaquant international français n’a pas eu cette saison pour son retour en France, la même réussite qui a accompagné son départ pour l’Allemagne et l’Eintracht Francfort. Si bien que son départ dès cet été est une hypothèse envisagée. Nourrie par l’intérêt que lui porte certains clubs à l’instar, selon L’Equipe, du Borussia Dortmund récent vainqueur du PSG, en demi-finale de la Ligue des champions.

Le Borussia Dortmund voudrait recruter Kolo-Muani

Le quotidien sportif évoque une offre jusqu’à 50 millions d’euros de la part du BVB pour l’ancien joueur offensif du FC Nantes. C’est presque moitié moins que l’indemnité de transfert payée l’été dernier par le Paris SG pour le recruter depuis Francfort, annoncée à près de 95 millions d’euros. Mais après une saison complète au club de la capitale de France et après avoir paraphé un contrat de la durée maximale de cinq ans jusqu’en 2028, le PSG a un peu amorti l’opération.

76 M€ après une saison d’amortissement pour le PSG

S’il doit se séparer de Randal Kolo-Muani au prochain mercato de l’été, il devra en tirer 76 millions d’euros pour être dans l’équilibre de son transfert. Et s’il patiente jusqu’en janvier, le natif de Bondy âgé de 25 ans sera alors valorisé à 68,5 millions d’euros. Il faudra attendre l’été prochain pour qu’à 57 millions d’euros après amortissement, RKL s’approche de l’offre que le Borussia Dortmund serait susceptible de formuler. Sans quoi, le PSG sera réellement perdant sur cette opération.