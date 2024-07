PSG: A 1,2 milliard, le PSG est la marque la plus valorisée du foot français en 2024

La marque PSG vaut 1,2 milliard d’euros en 2024.

Le Paris Saint-Germain demeure la référence du football français en terme de valorisation de marque, selon le dernier rapport de Brand Finance. Avec une valeur estimée à 1,2 milliard d’euros, en hausse de 7% par rapport à l’année précédente, le club de la capitale confirme sa domination sur le marché national.

Le PSG a la 7e marque la plus forte du football mondial

Malgré cette progression, le PSG recule d’une place au classement mondial, désormais 7ème, derrière le Bayern Munich. Cette légère baisse s’explique notamment par le départ de ses superstars Messi, Neymar et Mbappé, qui pourrait impacter les revenus commerciaux et l’engagement des fans à l’international.

« La domination du PSG, tant en France que parmi les marques de clubs de football les plus importantes au monde, est soulignée par une combinaison de succès sur le terrain et de perceptions de marque pérenne », détaille Bertrand Chovet, le directeur général de Brand Finance France. « Cela se reflète dans les scores parfaits du PSG sur plusieurs indicateurs clés de l’étude de Brand Finance, notamment sa base de fans passionnés, son riche héritage et ses joueurs vedettes. Mais le départ de Mbappé, meilleur buteur de tous les temps du PSG, soulève des questions sur la stratégie du club à l’avenir : comment le PSG va-t-il rester compétitif en Europe et maintenir sa forte image de marque, sans son joueur superstar ? »

Le Real Madrid redevient le numéro un mondial

Au niveau international, le Real Madrid redevient premier du classement mondial en 2024 avec une valeur de marque de 1,7 milliard d’euros, devançant Manchester City et le FC Barcelone. Le club espagnol se distingue également comme la marque de football la plus forte au monde, surpassant même des géants comme Google ou Coca-Cola en termes de force de marque.