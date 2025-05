PSG. 60 000 places, zone commerciale... Le futur stade du PSG en images par l'IA

Quand l’IA imagine le futur stade du PSG…

Le sujet demeure d’actualité et il le restera pour une paire d’années, quelle que soit la solution adoptée : rester au Parc et en ce cas en avoir la pleine jouissance pour pouvoir profondément le rénover, ou construire ailleurs le stade de ses rêves. Des projets qui ne pourront se faire que dans un temps long.

Ce mardi, le journal L’Equipe réduit à deux communes (Poissy et Massy) les possibilités d’accueil du futur écrin et le média sportif détaille quelques caractéristiques à remplir dans le cahier des charges visés par le club de la capitale. Il évoque le projet d’un « PSG Land », articulé autour d’un stade de plus de 60 000 places, avec centre commercial, son cinéma, un hôtel, ou encore un salle de spectacles.

Un cahier des charges bien défini pour le futur écrin du PSG

Il faut aussi que l’enceinte réponde aux normes environnementales actuelles et qu’il soit facilement accessible par des transports en commun. Ce futur stade, nous avons demandé à l’intelligence artificielle de le produire par l’image. En lui demandant de respecter toutes les caractéristiques évoquées dans ce sujet.

