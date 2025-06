Primes du Critérium du Dauphiné 2025, combien gagnent les vainqueurs ?

Jonas Vingegaard vient défier Tadej Pogacar au Critérium du Dauphiné 2025.

C’est parti ce dimanche 8 juin et jusqu’au 15 suivant pour le Critérium du Dauphiné 2025. Répétition générale incontournable avant le Tour de France, cette 77e édition promet de belles empoignades entre les plus grands noms du peloton mondial, en particulier les deux principaux favoris de la prochaine Grande Boucle : Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard.

Pour accompagner la course l’organisateur ASO a prévu une dotation totale de 144 024 euros, répartie entre les différents classements et étapes de cette semaine alpine. Cette somme place le Dauphiné dans le peloton de tête des courses par étapes (hors trois grands tours) les mieux dotées du calendrier WorldTour, témoignant du prestige et de l’importance stratégique de cette épreuve dans la saison cycliste. L’enveloppe justifie aussi le niveau exceptionnel du plateau engagé.

16 000 € pour la vainqueur final du Critérium du Dauphiné 2025

Le lauréat du classement général empochera 16 000 euros, au soir des huit étapes de la course. Cette prime représente plus de 11% de la dotation totale. Les primes sont ensuite dégressives : 8 000 euros pour le deuxième, 4 000 euros pour le troisième, puis un échelonnement jusqu’aux vingt premiers du général qui touchent tous une récompense financière. Chaque succès d’étape rapporte 4 000 euros au vainqueur, soit un quart de la prime du vainqueur final. Là encore sont payés les vingt premiers.

S’y ajoutent des bonus aux classements annexes, ou pour la course qui concerne le plus jeune en lutte pour le maillot blanc distinctif. Au-delà de l’enjue financier et des prime à gagner, la majorité des coureurs vient prendre les marques pour la grande course annuelle du mois de juillet. Le Tour de France 2025 partira cette année de Lille, le 5 juillet, pour un final de retour à Paris (après la parenthèse niçoise), le dimanche 27 juillet.

Toutes les primes du Critérium du Dauphiné 2025

Classement général :

1er = 16 000 €

2e = 8 000 €

3e = 4 000 €

4e = 2 000 €

5e = 1 600 €

6e = 1 200 €

7e = 1 200 €

8e = 800 €

9e = 800 €

10e = 400 €

11e = 400 €

12e = 400 €

13e = 400 €

14e = 400 €

15e = 400 €

16e = 400 €

17e = 400 €

18e = 400 €

19e = 400 €

20e = 400 €

Classement par étape :

1er = 4 000 €

2e = 2 000 €

3e = 1 000 €

4e = 500 €

5e = 400 €

6e = 300 €

7e = 300 €

8e = 200 €

9e = 200 €

10e = 100 €

11e = 100 €

12e = 100 €

13e = 100 €

14e = 100 €

15e = 100 €

16e = 100 €

17e = 100 €

18e = 100 €

19e = 100 €

20e = 100 €

Classement par points :

1er = 2 000 €

Classement de la montagne (KOM) :

1er = 2 000 €

Classement des jeunes :

1er = 1 500 €

Classement par équipes :

1ère équipe = 1 200 €

Prix de la combativité :

Total = 2 100 €