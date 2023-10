Les primes de la Coupe du monde 2023 de rugby

La Coupe du monde 2023 de rugby apporte la gloire, mais elle remplit aussi les caisses des nations qui la disputent.

La Coupe du Monde de Rugby 2023 entre dans son money time, avec le début de la phase des matchs à élimination directe. A partir de maintenant, plus le calendrier va avance, plus va se resserrer l’étau vers la victoire finale. Et plus conséquente sera la prime versée aux nations qualifiées. Le montant exact de celles-ci n’a pas été officiellement confirmé par World Rugby.

Un quart de finale qui vaut 750 000 $ pour l’équipe de France

Cependant, le quotidien écossais The Scotsman évoque ce que pourrait la répartition finale, en prenant pour base les chiffres de l’édition 2019. A savoir qu’au niveau qui est désormais le sien des quarts de finale, qu’elle va disputer au tenant du titre l’Afrique du Sud, l’équipe de France percevra 750 000 dollars (706 103 euros), si elle s’incline. Avant cela, suivant cette grille de répartition évoquée, chaque pays éliminé de la phase de groupes doit prétendre à 300 000 dollars (282 458 euros).

6 M$ de primes au pays vainqueur de la Coupe du monde 2023 de rugby

Si les Bleus écartent les Springboks et accèdent au dernier carré, ils recevront alors 1,5 millions de dollars (1 412 277 €), puis le double (soit 3 M$ ou 2 824 525 €), en se qualifiant pour la finale au Stade de France, le samedi 28 octobre et encore le double (6 M$ ; 5 649 051 €), si l’aventure se conclue en apothéose par une victoire finale. Cela pourrait toutefois être plus encore, si World Rugby augmente l’enveloppe de son prize money, comme il est souvent coutume de le faire, d’une édition à une autre.