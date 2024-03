Près de 15 ans après, l’hôtel des Bleus à Knysna demeure prisé des Français

Il y a quatorze ans, en 2010, c’est ici au Pezula Resort Hotel & Spa, que l’équipe de France « s’illustrait » de la pire des manières qu’il soit. – @Sportune

C’est certainement le plus gros crash de l’histoire du football national que le fiasco de l’équipe de France au Mondial 2010 en Afrique du Sud. La génération des « enfants gâtés », coachée par Raymond Domenech, a ébranlé tout le pays au point qu’à l’époque, le sujet est remonté et a été publiquement commenté par les plus hautes sphères de l’état.

Le Pezula Resort Hotel & Spa symbole du crash des Bleus à Knysna

De ce désastre sportif national est restée l’image du Pezula Resort Hotel & Spa, l’hôtel où les Bleus ont pris quartiers. Car il était, dans la liste de ceux proposés par la FIFA, le plus luxueux et conséquemment le plus cher d’entre tous, à 590 euros la nuitée. Presque quinze après, les Français qui passent dans cette région du sud de l’Afrique du Sud, à quasi mi-chemin de Port Elizabeth et du Cap, sont encore nombreux à grimper l’allée qui mène jusqu’aux portes de l’hôtel.

De nombreux Français, curieux, poussent les portes de l’hôtel 5 étoiles

Nous mêmes, grâce à l’aide salutaire de la famille Taku, avons pu l’observer en ce jour du mois de mars. A la réception du lieu, cela nous a été confirmé par Lucille, une hôtesse déjà en poste à l’époque de la Coupe du monde 2010. Pas plus tard que quinze jours avant notre visite, d’autres Français s’étaient présentés pour la même chose que nous, curieux de découvrir cet hôtel devenu singulier pour de nombreux suiveurs du ballon rond.

« Un moment excitant » pour le personnel de l’établissement

Lucille, elle, garde un souvenir ému de cette équipe de France, loin des polémiques qui l’ont accompagné. « C’était un moment excitant », assure-t-elle, quand bien même nous dit-elle ne pas avoir eu beaucoup d’échanges avec la délégation tricolore : « Ils avaient leur propre staff », qui se chargeait de toutes les demandes ou remarques à formuler. A Knysna, le Pezula Resort Hotel & Spa est un écrin de calme et de verdure où il fait bon se reposer. Trop peut-être pour des sportifs qui, à l’époque, ont oublié le sens de leur visite.