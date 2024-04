Pourquoi Manchester United ne va plus porter le maillot vert cette saison ?

Les sourires du début de saison s’effacent ; Manchester united n’as pas eu la réussite escomptée avec son maillot extérieur.

Manchester United ne devrait plus enfiler son maillot extérieur vert pour le reste de la saison. Introduit en début de saison, ce maillot visait à célébrer le riche passé du club. Il rend hommage aux débuts du club, avec les rayures verticales vues pour la dernière fois il y a deux décennies. Il comporte également des lignes rouge bordeaux, rappelant les briques rouges caractéristiques de la ville et son architecture.

Manchester United ne devrait plus jouer qu’en rouge d’ici la fin de saison

Impopulaire auprès d’une frange des supporters mancuniens, il ne devrait plus être porté d’ici la fin de la saison. En effet, les matchs à l’extérieur restants de United cette saison seront contre des équipes dont les maillots domicile ne seront pas en conflit avec leurs emblématiques maillots rouges. Des matchs contre Chelsea et Brighton en Premier League et Coventry City en FA Cup sont parmi ceux où les joueurs de Old Trafford sont susceptibles de porter leur maillot domicile.

Un maillot impopulaire pour les uns, porte malheur pour d’autres

Cela ne devrait pas attrister les grincheux qui pensent que la tunique ne reflète pas l’identité du club de Manchester et encore moins ceux qui soutiennent que le maillot porterait malheur ; la couleur étant la source de croyances établies et de superstitions, notamment dans le monde du théatre et du cinéma. Pour la dernière sortie officielle, Manchester united a décroché le nul (1-1) à Brentford, un résultat qui ne fait pas les affaires du collectif d’Erik Ten Hag.