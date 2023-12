OM, SDR, TFC: Pourquoi les chaînes TV espèrent éviter les Young Boys au tirage ?

Les diffuseurs français des coupes d’Europe ne peuvent que souhaiter autre chose à l’OM, au Stade Rennais et au TFC que de tomber sur les Young Boys en barrages de la Ligue Europa.

Ils sont désormais quatre les clubs français engagés en Ligue Europa et tous devront disputer un match de barrage qualificatif aux huitièmes de finale. Seul le RC Lens n’est ici pas concerné par le sujet, puisqu’il est l’une des huit formations reversées de la Ligue des champions. Et qu’il ne peut conséquemment pas affronter les Suisses du Young Boys, qualifiés dans la même configuration que les Nordistes.

L’OM, le Stade Rennais et le TFC pourraient affronter les Young Boys

Le club de la ville de Berne pose un sérieux problème aux diffuseurs de la télévision français, qui vont croiser les doigts pour que l’OM, le Stade Rennais et le TFC l’évitent au tirage, ce lundi à 13h depuis le siège de l’UEFA à Nyon. Le problème ? Il est que le maillot jaune et noir des Young Boys est associé à un sponsor qui n’a pas de légalité en France.

Un sponsor sur le maillot des Suisses qui pose problème en France

Il s’agit de Plus 500, un broker ou plus simplement une entreprise spécialiste du trading financier interdite en France. « La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) considère que c’est une publicité illicite, interdite, pour un produit financier à risque », expliquait en septembre à Ouest France, la secrétaire générale de beIn Media Group.

Des sanctions à l’occasion d’OM – Atlético Madrid en 2018

Le quotidien régional rappelle le précédent OM – Atlético en finale de la Ligue Europa. La même marque était alors sponsor maillot des Colchoneros et les deux diffuseurs, M6 et BeIn Sports avait été sanctionnés. De fait, le groupe de média qatari, propriétaire des droits de diffusion sur la Ligue des champions a choisi de ne pas partager les images des Young Boys, engagés dans le même groupe que celui du champion d’Europe en titre, Manchester City.