Pour prendre de la hauteur ? Le Barça signe avec une marque d’ascenseur !

Le Barça a signé un partenariat avec le groupe TK Elevator pour la fourniture d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques, en échange de visibilité.

L’association prête à sourire, pour un club de foot qui cherche à prendre un nouvel envol, le partenariat signé avec TK Elevator tombe à point nommé ! Plus sérieusement, il est question entre le FC Barcelone et le groupe spécialisé dans les ascenseurs et les escaliers mécaniques d’un accord de « fournisseur officiel de l’Espai Barça ». En clair, ce partenariat de cinq ans, signé jusqu’en juin 2029, permettra à TK Elevator d’équiper le futur Spotify Camp Nou de 69 ascenseurs et 78 escaliers mécaniques dernier cri.

Le FC Barcelone signe avec TK Elevator jusqu’en 2029

Mais ce mariage ne se limite pas qu’à la fourniture d’ascenseurs. Le club catalan cherche à renforcer son image d’avant-garde en faisant de ses installations une plateforme d’affaires et de collaboration pour TK Elevator. L’arrivée de TK Elevator ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le programme de sponsoring d’Espai Barça. Il devient attractif non seulement pour les marques grand public (B2C), mais aussi pour les entreprises B2B comme TK Elevator, désireuses de profiter de la visibilité et du prestige du Barça.

Espai Barça a l’ambition de moderniser et agrandir les installations du FC Barcelone, dont le plus emblématique est le stade Camp Nou.