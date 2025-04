Pogacar largement en tête: Classement des primes gagnées ce printemps

Un printemps ui chante pour Tadej Pogacar.

Avec la clôture de la saison des classiques printanières ce dimanche dernier par la victoire éclatante de Tadej Pogacar à Liège-Bastogne-Liège, l’heure est au bilan financier pour les coureurs qui ont brillé ces derniers mois. Sans surprise, c’est le champion du monde slovène qui domine largement ce classement particulier.

Selon les chiffres compilés par le diffuseur belge Sporza, Pogacar a amassé la somme impressionnante de 107 250 € grâce à ses victoires aux Strade Bianche, au Tour des Flandres, à la Flèche Wallonne et à Liège-Bastogne-Liège, auxquelles s’ajoutent ses podiums à Milan-San Remo, Paris-Roubaix et l’Amstel Gold Race. En franchissant la barre symbolique des six chiffres, le coureur d’UAE Team Emirates a littéralement écrasé la concurrence.

Pogacar a gagné plus du double que tout le monde sauf van der Poel

Seul Mathieu van der Poel parvient à dépasser la moitié des gains du Slovène avec un total de 71 000 €. Le champion néerlandais doit cette somme considérable à ses succès aux Strade Bianche, à l’E3 Saxo Classic et à Paris-Roubaix, ainsi qu’à sa troisième place au Tour des Flandres. Malgré ce beau pécule, l’écart avec Pogacar reste conséquent.

Le Danois Mads Pedersen complète le podium des coureurs ayant dépassé les 50 000 € de gains ce printemps, avec précisément 52 100 € empochés. Derrière lui, on retrouve le Belge Wout van Aert (20 800 €) et son compatriote Jasper Philipsen (16 375 €).

Un quatuor composé du Colombien Juan Sebastian Molano, du Norvégien Soren Waerenskjold, de l’Américain Neilson Powless et du Danois Mattias Skjelmose se partage la sixième place avec exactement 16 000 € chacun. L’Italien Filippo Ganna ferme le top 10 avec 15 800 € de gains.

Au total, seuls quatorze coureurs ont réussi à franchir la barre des 10 000 € de primes durant cette campagne de classiques 2025, témoignant de la concentration des succès entre quelques champions d’exception. À lui seul, Pogacar a empoché autant que les 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e du classement réunis, illustrant une fois de plus sa domination sans partage sur le cyclisme mondial actuel.

Classement des primes gagnées ce printemps

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) = 107 250 €

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) = 71 000 €

Mads Pedersen (Lidl-Trek) = 52 100 €

Wout van Aert (Visma–Lease a Bike) = 20 800 €

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) = 16 375 €

Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) = 16 000 €

Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) = 16 000 €

Neilson Powles (EF Education-EasyPost)- = 16 000 €

Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) = 16 000 €

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) = 15 800 €